Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 4 августа 2021 года

Певица МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

С июня 2021 года певица МакSим (Марина Абросимова) находится в больнице под наблюдением врачей. Теперь популярной вокалистке стало получше. Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 4 августа 2021 года.

Сейчас исполнительница вышла из комы, она находится в реанимации. Марина уже может самостоятельно передвигаться, правда, пока только на инвалидной коляске. Учитывая время проведенное в медикаментозной коме и состояние легких, артистка пока не снимает кислородную маску.

Несмотря на переживания поклонников и интерес журналистов к звездной персоне, врачи не делали никаких прогнозов по поводу состояния артистки. Теперь же МакSим отключили от всех аппаратов. Что касается заявлений от помощницы певицы Маргариты Соколовой, то она рассказала, что Марина в отличном расположении духа и даже шутит. Пока им удалось пообщаться по видеосвязи через лечащего врача. Также Соколова отметила, что у Марины не выявлено никаких проблем с памятью или мозгом.

Тем временем, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил о восхищении своими коллегами, которые сейчас лечат певицу МакSим. По его словам, он гордится такими крутыми коллегами.