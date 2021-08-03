В США не стали подтверждать информацию о погибшем полицейском при стрельбе у Пентагона

Полиция США не стала подтверждать информацию о погибшем сотруднике при стрельбе у Пентагона Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Пентагона не стали подтверждать информацию о гибели сотрудника при стрельбе у здания министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

- Мы не ищем активно другого подозреваемого, — отметил шеф полиции на брифинге.

Он добавил, что полиция пока не знает о мотиве злоумышленнике. Расследование продолжается, поэтому полиция не станет подтверждать информацию о гибели своего сотрудника или преступника, открывшего стрельбу.

По итогам расследования будут предприняты решения о переменах в мерах безопасности у здания Пентагона.

Напомним, комплекс министерства обороны Соединенных Штатов Америки вернулся к штатной работе после инцидента. Сотрудники и посетители Пентагона получили разрешение вернуться на территорию комплекса и выстроились в очередь к пунктам досмотра. При этом недалеко от здания продолжают стоять автомобили правоохранительных органов, скорой помощи и пожарной охраны.