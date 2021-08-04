Футболисты "Монако" обыграли "Спарту" в матче отбора Лиги чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов футболисты команды "Спарта" приняли клуб "Монако" на стадионе "Дженерали Арена - Летна" в Праге. Игра спортсменов завершилась победой монегасков со счётом 2:0.

гол в ворота соперников на 37-й минуте встречи удалось забить полузащитнику "Монако" Орельену Чуаэми. Результативную передачу ему отдал российский хавбек Александр Головин. Затем на 59-й минуте нападающий игрок Кевин Фолланд увеличил отрыв в счёте, забив гол с передачи полузащитника Софьяна Диопа.