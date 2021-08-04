Лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили прокомментировала свою просьбу к Владимиру Путину

Лидер оппозиционной грузинской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили. Фото: YouTube

Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили заявила, что хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками. Такое заявление она сделала после того, как представители альянса написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину.

- Встречусь с депутатами и не только с ними, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны, - приводит ее слова Sputnik Грузия.