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В мире4 августа 2021 4:01

Лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили прокомментировала свою просьбу к Владимиру Путину

Источник:kp.ru
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Лидер оппозиционной грузинской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили. Фото: YouTube

Лидер оппозиционной грузинской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили. Фото: YouTube

Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили заявила, что хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками. Такое заявление она сделала после того, как представители альянса написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину.

- Встречусь с депутатами и не только с ними, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны, - приводит ее слова Sputnik Грузия.