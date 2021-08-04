Последние новости на утро 4 августа 2021: В NI заявили, что Москва сделает Европу зависимой от российского газа

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 4 августа 2021 года.

После запуска газопровода "Северный поток - 2" Украина не вряд ли сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение" из-за новых для нее обстоятельств. Такое мнение в статье для журнала National Interest представил обозреватель Джон Рюль. Он отметил, что именно благодаря этому проекту у Москвы появится возможность "наказать" Незалежную и сделать Европу сильно зависимой от газа из России, поскольку российская сторона будет являться ключевым для нее поставщиков голубого топлива.

Чиновником Минобороны Британии, который ранее потерял секретные документы об эсминце Defender рядом с автобусной остановкой в английском графстве Кент, оказался 51-летний мужчина по имени Ангус Лэпсли. После инцидента мужчину не уволили. но ограничили доступ к гостайне.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Комсомольской правде" для спецвыпуска "Только вместе мы победим!" прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. По ее мнению, в целом эпидобстановка в стране остается напряженной - сейчас основная задача это по максимуму привить население.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в аэропорт Нарита для вылета. Ее сопроводили для регистрации через вход для VIP-персон. В здание аэропорта спортсменку привезли в микроавтобусе полиции. Предполагалось, что девушка улетит в Варшаву, однако в последний момент она пересела на рейс авиакомпании Austrian Airlines до Вены.

Американский президент Джо Байден заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах грозит обернуться новой волной covid-19. Он полагает, что в ближайшее время в стране ожидается ухудшение, прежде чем ситуация вновь нормализоваться.

На юге Турции из-за лесных пожаров в пяти провинциях пострадали 78 населенных пунктов. В результате ЧП ущерб нанесен 2 219 фермерам.

Главврач "Коммунарки" Денис Проценко дал интервью в эфире Радио "Комсомольская правда". Ведущая Тина Канделаки поговорила с ним и узнала почему доктору странно слышать доводы антипрививочников.