Запуск корабля Starliner на МКС вновь отложили Фото: REUTERS

Запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции вновь перенесли, сообщила корпорация Boeing.

Старт корабля должен был состояться в среду, 4 августа. Для оценки готовности Starliner к полету нужно дополнительное время, говорится на сайте корпорации.

В корабле были обнаружены проблемы в работе системы двигателей. Сейчас некоторые неисправности уже ликвидированы, однако специалисты хотят провести полную проверку аппарата.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе NASA отложило запуск корабля Starliner на МКС из-за инцидента с российским лабораторным модулем «Наука». Старт корабля был намечен на 30 июля 2021.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал об ошибке американцев в запуске корабля Starliner.