Захватившие танкер в Оманском заливе покинули судно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Танкер, подвергшийся нападению в Оманском заливе, находится в безопасности, захватчики покинули судно.

«Судно в безопасности. Инцидент завершен», – сообщила Британская организация по координации морских перевозок.

Название судна не сообщается. В организации рекомендовали экипажам других судов соблюдать крайнюю осторожность при прохождении района захвата танкера.

Как писал сайт kp.ru, захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess под флагом Панамы начал движение в сторону иранских территориальных вод. Команде судна приказали плыть туда лица, которые незаконно проникли на танкер.

Ранее четыре танкера в Оманском заливе примерно в одно и то же время передали сообщение о том, что они потеряли управление. Уведомление поступило от судов Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss.