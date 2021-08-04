Онколог-хирург назвал симптомы рака желудка на ранней стадии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На ранней стадии рака желудка у человека могут меняться вкусовые предпочтения и появиться тошнота после приема пищи, рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии СЗГМУ имени И.И. Мечникова, онколог-хирург Рустем Топузов.

«При раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия, появиться тошнота и рвота после приема пищи, нарушается ее прохождение, появляется ощущение кома в нижнем отделе пищевода в зависимости локализации», – сообщил специалист в интервью порталу «Доктор Питер».

О тяжелом состоянии говорят желудочные кровотечения, отметил Топузов. В этом случае он советует срочно ложиться в больницу. Для первичной диагностики рака врач рекомендовал пройти онкоскрининг после 45 лет.

Ранее новосибирский онколог Вадим Захаров рассказал kp.ru, как обнаружить рак на ранней стадии.