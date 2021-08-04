В России предложили продавать больше лекарств по рецептам, чтобы пресечь самолечение Фото: Иван ВИСЛОВ

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением сократить до минимума перечень лекарств, которые отпускаются без рецепта. Общественный деятельно отметил, что в условиях пандемии люди все чаще предпочитают не обращаться к врачам, а ставить себе диагнозы самостоятельно.

Многие отказываются идти в поликлиники из-за «повышенной эпидемиологической тревоги и необоснованных «страхов граждан перед официальной медициной».

В итоге россияне не только ставят себе диагнозы, но и без препятствий покупают лекарства в аптеках, в том числе антибиотики, обезболивающие или иные препараты узкого действия. Но такой легкомысленный подход «таит в себе огромную опасность для здоровья нации», особенно в период пандемии.

Учитывая изложенные факты, общественник просит министра рассмотреть возможность сократить до минимума перечень препаратов, отпускаемых без рецептов.

- Под запрет к свободной продаже должны относиться антибиотики, сильнодействующие обезболивающие средства и иные лекарственные препараты специализированного назначения, способные повредить здоровью человека при неправильном применении, - цитирует RT текст обращения.

Он также обращает внимание министра на пропаганду самолечения, которая ведется в Сети.

Кроме того, общественник просит обратить внимание на проблему пропаганды самолечения в интернете.

Представитель ОП призывает провести заняться «выявлением и ликвидацией многочисленных ресурсов в отечественном сегменте интернета, пропагандирующих методы самолечения». Подобная работа поспособствует «поднятию медицинской грамотности населения и послужит делу сохранения и укрепления здоровья российской нации».

Ранее глава Минздрава прокомментировал информацию о том, что через вакцинацию от коронавирусной инфекции якобы проводят чипирование населения. Глава Минздрава отметил, что учитывая уровень знания людей в современном мире подобные мысли можно считать ерундой, пишет ФАН.