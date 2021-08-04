«Роскосмос»: МКС не пострадала во время инцидента с модулем "Наука" Фото: REUTERS

Во время незапланированного включения двигателей на российском многоцелевом лабораторном модуле «Наука» Международная космическая станция не была повреждена, заявили исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Инцидент произошел в результате срабатывания системы безопасности модуля, которая решила, что «Наука» находится в свободном полете. Последствия инцидента могут проявиться в будущем, рассказал представитель госкорпорации в интервью телеканалу «Россия 24».

«От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить», – отметил он.

Как писал сайт kp.ru, на новом лабораторном модуле «Наука», который пристыковался к МКС, незапланированно включились двигатели. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что причиной инцидента мог стать человеческий фактор – специалист не предусмотрел возможность ошибки.

В четверг, 29 июля, «Наука» успешно пристыковалась к МКС. Таким образом, станция впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.