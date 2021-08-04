Производители призвали ужесточить правила продажи медицинских масок в России Фото: пресс-служба правительства Прикамья

Производители медицинских масок попросили правительство России усовершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую сертификацию и обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

С призывом к главе кабмина Михаила Мишустину обратилась Ассоциация изготовителей и поставщиков средств хим- и биозащиты (Ассоциация РХБ-защиты). Там считают, что законодательство в этой сфере имеет пробелы, из которых медперсонал зачастую получает некачественные маски и респираторы, пишет РБК.

В частности, отмечается, что производители масок могут получить регистрационное удостоверение, предоставив документы о прохождении токсикологических испытаний изделий в течение 150 дней. Упрощенная регистрация СИЗ позволяет недобросовестным производителям маркировать их определенными классами защиты, но при этом не проходить испытания на подтверждение этих классов, уточнили в Ассоциации РХБ-защиты.

В российские больницы поступают некачественные изделия, поскольку закон о закупках не позволяет предъявить дополнительные требования к товарам, заявили производители. Кроме того, по мнению членов ассоциации, Росздравнадзор выдает регистрационные удостоверения, вводящие больницы в заблуждение. В конечном счете, в медучреждениях нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, и заболеваемость коронавирусом среди персонала растет, отметили в организации.

Как писал сайт kp.ru, ранее Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.