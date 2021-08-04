Политолог объяснил, почему слова Зеленского о Крыме звучат «смешно, цинично и просто нагло» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Дмитрий Родионов объяснил, почему слова Владимира Зеленского о том, что Украина «как никто» любит Крым, звучат «смешно, цинично и просто нагло». По мнению эксперта, достаточно поговорить с крымчанами, чтобы понять, что «Украина все годы независимости относилась к ним как мачеха».

Вся инфраструктура полуострова была построена в советское время. В период когда Крым был украинским, «средства перечислялись только на строительство дворцов олигархов и чиновников».

- На ремонт инфраструктуры не было потрачено ни копейки. Достаточно посмотреть в каком состоянии там были дороги, - отмечает политолог в беседе с 5 - tv.ru.

Он сравнивает украинский Крым с российским и это наглядно показывает «кому он нужен, а кому — нет».

По мнению Родионова, слова президента Украины о Крыме связаны с приближением саммита «Крымской платформы». В ближайшее время стоит ждать много подобных заявлений от украинских политиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Республика Крым никогда не станет по-настоящему российской территорией. Глава Незалежной считает, что новые власти и жители полуострова никогда не полюбят его так, как украинцы.