Памфилова назвала бесперспективной идею введения обязательного голосования на выборах в РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательное голосование на выборах, которое действует в некоторых странах мира, является бесперспективным в России. Такое мнение выказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, указав на развитое чувство внутренней свободы у россиян.

По ее словам, в России любое принуждение даст прямо противоположный эффект.

«Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения. Поэтому я полагаю, что в России это бесперспективно», - приводит РИА Новости слова председателя ЦИК.

Памфилова также заявила, что чувство социальной ответственности появляется у граждан по мере становления общества зрелым. Как она считает, желание людей участвовать в жизни страны, а также влиять на формирование политической системы возникает на фоне понимания, что от них многое будет зависеть.

Кроме того, глава ЦИК отметила отсутствие необходимости возвращения вопроса о минимальном пороге явки на выборах.