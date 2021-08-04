Умер Мирослав Лазански, посол Сербии в России Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански. Он скончался в Белграде в результате сердечного приступа в возрасте 70 лет, сообщили в сербском посольстве в Москве.

«Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа», – передает сообщение дипломатической миссии РИА Новости.

В посольстве добавили, что Лазански находился в Белграде в отпуске и должен был вернуться в Москву 22 августа 2021.

Мирослав Лазански ранее был обозревателем и военным корреспондентом сербской газеты «Политика», записывал репортажи из горячих точек. Он брал интервью у представителей высшего командования НАТО, СССР и России, а также президента Сирии Башара Асада.

В 2016 году стал депутатом Скупщины от Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича. Возглавлял диппредставительство Сербии в Москве с 2019 года.