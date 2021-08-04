В России 4 августа 2021 выявлено 22 589 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 22 589 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 4 августа, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как отмечается, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 2 502. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 906. Тройку замыкает Московская область с 1 517 инфицированными.

Согласно приведенным показателям, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 9,1 процент заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 790 летальных исходов, а полностью выздоровели 20 096 человек.

Таким образом, по состоянию на среду, 4 августа, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 356 784 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 161 715 заболевших, а полностью выздоровели 5 679 842 пациента.