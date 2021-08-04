Доктор медицинских наук поддержал призыв вакцинировать все старшее поколение Фото: REUTERS

Доктор медицинских наук Василий Власов поддержал необходимость вакцинировать все старшее поколение. Людям старше 60 лет рекомендовал сделать прививки министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По мнению врача, к словам министра стоит прислушаться. Во время пандемии как никогда важно взвесить все риски и защититься от болезни.

Старшее поколение заведомо находится в зоне повышенной опасности, поэтому пенсионерам стоит особо задуматься о вакцинации. Что касается высказываний против, которые часто звучат в Сети, врач призывает не случать их.

- Подобные заявления не имеют под собой серьезных оснований. Прислушиваться к этим голосам не стоит, — заявил Власов в беседе с NEWS.ru.

Перед вакцинацией человек должен обязательно посоветоваться с врачом и пройти хотя бы минимальное обследование.

С возрастом у людей могут накапливаться хронические заболевания, но далеко не все являются противопоказанием к прививке.

- Обычно опасности, связанные с использованием вакцины, крайне низкие, - заключил Власов.

Ранее глава Минздрава поделился статистикой – 98% пациентов, которые попадают в больницу с коронавирусом, не были привиты.