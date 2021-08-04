Климатолог заявил, что в России может увеличиться смертность от волн жары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский предупредил, что по одному из последних прогнозов, в один из пяти ближайших лет температура воздуха в России на 1,5 градуса превысит доиндустриальный уровень.

По его словам, волны жары в будущем будут происходить все чаще, и одним из главных их последствий будут теплые ночи, в частности, по ночам в России будет от 20 градусов тепла и выше.

«Зависит от того, какие меры мы примем. Будем дальше жечь уголь, нефть, газ - к концу века, по разным прогнозам, получим плюс четыре - семь градусов», - приводит «Парламентская газета» словам климатолога, который предупредил, что в России при этом температура воздуха вырастет на семь - девять градусов, а в отдельных северных регионах - на девять – одиннадцать.

Чернокульский также отметил, что говорить о росте смертей из-за жары однозначно не стоит, поскольку в России очень многие умирают зимой. «Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», - предупредил он. При этом холодовая смертность на фоне глобального потепления, напротив, уменьшается.

Напомним, накануне в Москве снова объявляли оранжевый уровень опасности из-за жары.