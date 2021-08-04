При столкновении пассажирских поездов в Чехии два человека погибли и 50 пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Инцидент произошел в среду, 4 августа, у села Милавче в районе города Домажлице, рассказал журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных Чехии Петер Понцар.

В результате происшествия погибли два человека. Еще 50 получили ранения, семь из них находятся в критическом состоянии. На месте работают вертолеты и автомобили скорой помощи.

Как уточнил Понцар, авария произошла на одноколейном участке железной дороги. Причины пока не установлены, есть вероятность, происшествие случилось в результате сбоя в работе поездов или из-за невнимательности одного из машинистов, не среагировавшего на красный сигнал семафора.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 в Амурской области произошло столкновение двух грузовых поездов, погибли четыре человека.