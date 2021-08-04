Тульская область направит 830 млн рублей на развитие села

В семи муниципалитетах региона в этом году благоустроят 21 объект: построят детские и спортивные площадки, обновят дворы, установят освещение. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.​

Тульская область в 2021 году направит на развитие села около 830 миллионов рублей. Регион собирается усилить свое участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

- С каждым годом Тульская область становится все более активным участником федеральной программы, которая дает возможность создавать инфраструктуру и обустраивать сельские территории, - отметил губернатор региона Алексей Дюмин во время регионального совещания.

Средства будут использованы на реконструкцию дорог, газификацию сел и деревень, строительство жилья и социальных объектов. Так, например, в этом году власти региона планируют газифицировать около 300 домов в пяти населенных пунктах Тульской области. Голубое топлива придет в них до 1 октября 2021 года. Кроме того, сейчас идет реконструкция двух автомобильных дорог протяженностью 12,2 километра. Планируется, что до 1 октября будет сдан в эксплуатацию участок в Богородицком районе от села Бахметьево до деревни Кащеевка. А до 1 декабря дорожники собираются закончить работы на участке дороги Лапотково-Ефремов в деревне Большое Минино Тепло-Огаревского района.

В семи муниципалитетах Тульской области появятся новые спортивные и детские площадки. Будут оборудованы комфортные зоны отдыха, установлено новое уличное освещение, пройдет ремонт дворов и внутридомовых территорий. Всего благоустройство охватит 21 объект. На шести объектах работы уже завершены. Так, в Грицовском поселке привели в порядок двор, в Воскресенском селе — обустроили спортивную площадку, в Протасово — наладили уличное освещение. В деревнях Васильевка и Сухие Плоты местная ребятня уже осваивает новые детские игровые комплексы.

В рамках программы «Современный облик сельских территорий» в селе Дедилово Киреевском районе строится новый Дом культуры. Строители уже оборудовали фундамент и приступили к возведению стен. Новое учреждение культуры примет первых посетителей в 2022 году. Губернатор Алексей Дюмин поручил региональному минкульту совместно с администрацией муниципалитета разработать концепцию будущего ДК, а также задуматься о кадрах, которые придут в него работать.

Кроме того, выделенные средства будут направлены на льготные ипотечные кредиты для сельчан. Ставка по такой ипотеке составляет не более 3% годовых, главное условие – жилье должно быть куплено или построено в сельской местности. На сегодняшний день для улучшения жилищных условий жителей села уже выдано 420 кредитов на сумму в почти 600 млн рублей.

Сейчас идет формирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год. Тульская область подготовила около 100 заявок на финансирование различных проектов – это больше, чем подавалось в предыдущие годы. Минсельхоз РФ изучит их и подведет итоги до 15 ноября.