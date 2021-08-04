Россияне не пострадали при столкновении поездов в Чехии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждан России нет среди погибших и пострадавших в результате столкновения двух поездов на западе Чехии.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Праге Николай Брякин.

Как писал сайт kp.ru, в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Инцидент произошел в среду, 4 августа, у села Милавче в районе города Домажлице, В результате происшествия погибли два человека. Еще 50 получили ранения, семь из них находятся в критическом состоянии.

Причины инцидента пока не установлены, есть вероятность, происшествие случилось в результате сбоя в работе поездов или из-за невнимательности одного из машинистов, не среагировавшего на красный сигнал семафора.

В сентябре 2020 года в Чехии в результате столкновения поездов пострадали 13 человек. Тогда на станции Кдине пассажирский поезд столкнулся с техническим локомотивом.