В Китае высоко оценили российские С-500 "Прометей" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработанные в Китае зенитные системы HQ-9B, HQ-19 и HQ-22 не могут конкурировать с зенитным ракетным комплексом С-500 «Прометей». Такое заявление сделал автор статьи китайского издания The Paper Линь Сэнь.

По его словам, с момента основания и до сегодняшнего дня Пекин закупал у Советского Союза и России зенитные системы, начиная с С-75, и заканчивая С-400, которые заняли важное место в противоракетной обороне страны.

Как он отметил, несмотря на то что Китай демонстрирует стремительный рывок в технологиях создания систем ПВО/ПРО, аналогов российским системам, по его мнению, на сегодняшний день нет.

«В Китае разработали ряд новых зенитных ракетных систем, которые отражают последние достижения страны в области противовоздушной и противоракетной обороны. Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500», - написал он в своей статье.

На фоне этого аналитик призвал китайские власти подумать о приобретении российского «Прометея», если Москва в будущем предложит данный комплекс иностранным покупателям.