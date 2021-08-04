Регистрацию сделок с квартирами за сутки запустят по всей России в 2021 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Росреестр собирается проводить регистрацию сделок с недвижимостью за 24 часа по всей стране уже в текущем году. Об этом в среду, 4 августа, сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Глава ведомства заявил, что по поручению правительства России реализуется пилотный проект в Московской области по регистрации сделок на квартиры за сутки.

«Хочу подчеркнуть, что это в пять раз выше нормативного срока и сегодня мы уже зарегистрировали с мая права на более чем 10 тысяч квартир. Планируем до конца года распространить этот пилотный проект на все регионы страны», - заявил глава Росреестра.

Напомним, ранее Федеральная служба государственной статистики показала, что средняя цена квадратного метра в российских новостройках увеличилась за год на 21 процент. Во втором квартале 2020 года квадратный метр в новостройке в среднем стоил 73,4 тысячи рублей. Сейчас средняя цена за квадрат составляет 89 тысяч.