Global Times: Россия и Китай должны объяснить США, куда вмешиваться не стоит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Пекин должны объяснить Вашингтону, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом говорится в материале Global Times.

Автор статьи напоминает о предстоящих совместных учениях России и Китая, которые должны пройти на полигоне Цинтунся, и, по данным западных СМИ, связаны с выводом американских войск из Афганистана, а также имеют как политические, так и тактические цели. Однако в издание обращают внимание на то, что эти учения не направлены против кого-то конкретно.

В статье говорится о том, что именно Соединенные Штаты обострили хаос в Афганистане после вывода своих войск. Кроме того, автор статьи заявляет, что Вашингтон создает проблемы вокруг Москвы и Пекина.

«Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплочённости ШОС», - говорится в статье.

На этом фоне автор призывает Россию и Китаю объяснить Вашингтону, что ему больше не стоит вмешиваться во внутрирегиональные дела.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в ходе своего пребывания в Афганистане не смогли достичь поставленных целей, а также спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.