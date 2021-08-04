Израильские артиллеристы ответили на пуск ракет с территории Ливана Фото: REUTERS

Артиллерийские силы Израиля открыли огонь в ответ на пуск трех ракет с территории Ливана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля.

В заявлении отмечается, что из Ливана по территории Израиля были выпущены три ракеты, две из которых упали на израильской территории, а одна из них не пересекла границу страны.

«В ответ артиллерийские силы армии обороны Израиля открыли огонь по территории Ливана», - сообщает армия Израиля.

Ранее появилось сообщение о том, что на севере Израиля сработали сирены тревоги. Речь идет о населённых пунктах Кфар-Гилади, Кирьят-Шмона и Тель-Хай, жителей которых призвали оставаться в защищённых зонах. Пресс-служба скорой помощи «Маген Давид Адом» заявила, что на данный момент обращения о пострадавших не поступали.

Напомним, в конце июля авиация Израиля нанесла удар по сектору Газа. Атака стала ответом на запуск воздушных шаров со взрывчаткой с территории анклава.