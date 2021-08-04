Столкновение поездов в Чехии произошло из-за невнимательности машиниста Фото: Полиция Чехии

Столкновение двух поездов на западе Чехии произошло из-за невнимательности машиниста «Западного экспресса», курсирующего между чешской Пльзенью и Мюнхеном, сообщил вице-премьер республики Карел Гавличек.

В своем Twitter Гавличек написал, что поезд номер Ex-351 ехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с пассажирским поездом.

«Ситуация серьезная, я отменяю все программы и направляюсь на место катастрофы», – отметил вице-премьер Чехии.

Как писал сайт kp.ru, в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Инцидент произошел в среду, 4 августа, у села Милавче в районе города Домажлице, В результате происшествия погибли два человека. Еще 50 получили ранения, семь из них находятся в критическом состоянии.

В посольстве России в Праге сообщили, что пострадавших при столкновении поездов среди граждан РФ нет.