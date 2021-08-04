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В мире4 августа 2021 13:29

Столкновение поездов в Чехии произошло из-за невнимательности машиниста

«Западный экспресс» ехал на запрещающий сигнал семафора
Абдулла ШАКИРОВ
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Столкновение поездов в Чехии произошло из-за невнимательности машиниста Фото: Полиция Чехии

Столкновение поездов в Чехии произошло из-за невнимательности машиниста Фото: Полиция Чехии

Столкновение двух поездов на западе Чехии произошло из-за невнимательности машиниста «Западного экспресса», курсирующего между чешской Пльзенью и Мюнхеном, сообщил вице-премьер республики Карел Гавличек.

В своем Twitter Гавличек написал, что поезд номер Ex-351 ехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с пассажирским поездом.

«Ситуация серьезная, я отменяю все программы и направляюсь на место катастрофы», – отметил вице-премьер Чехии.

Как писал сайт kp.ru, в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Инцидент произошел в среду, 4 августа, у села Милавче в районе города Домажлице, В результате происшествия погибли два человека. Еще 50 получили ранения, семь из них находятся в критическом состоянии.

В посольстве России в Праге сообщили, что пострадавших при столкновении поездов среди граждан РФ нет.

Чехия: как минимум двое погибших, десятки ранены в результате крушения поезда