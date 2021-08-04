Средняя цена нового автомобиля в России в I полугодии 2021 выросла на 12,5%

Средняя стоимость нового автомобиля в России в I полугодии 2021 выросла на 12,5% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия текущего года составила 1,886 миллион рублей, что на 12,5 процентов выше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно оценке аналитического агентства "Автостат", по итогам шести месяцев 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,886 млн рублей. Это на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года», - говорится в сообщении аналитиков.

Согласно приведенным данным, средневзвешенная цена иномарки в России выросла - на 14,4 процента, до 2,246 миллиона рублей, а российского автомобиля - на 11,6 процента, до 782 тысяч рублей.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений цен, рекомендованных дистрибьютором, и объемов продаж по каждой модели машины с учетом модификаций (привод, трансмиссия, объем двигателя, кузов).

Напомним, ранее Федеральная служба государственной статистики показала, что средняя цена квадратного метра в российских новостройках за год увеличилась на 21 процент. Согласно приведенным данным, во втором квартале 2020 года квадратный метр в новостройке в среднем стоил 73,4 тысячи рублей, а на сегодняшний день средняя цена за квадрат составляет 89 тысяч.