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Экономика4 августа 2021 13:49

Минстрой рассматривает увеличение размера ливневок в регионах России

Существующие канализации не позволяют справиться с большим количеством воды, отметил глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
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Минстрой рассматривает увеличение размера ливневок в регионах России

Минстрой рассматривает увеличение размера ливневок в регионах России

Фото: Михаил ШУКЛИН

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассматривает вопрос увеличения размера и протяженности ливневых канализаций в регионах, сообщил журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин.

Существующая нормативная база не позволяет устанавливать ливневки диаметра, позволяющего справиться с большим количеством воды, отметил министр. По его словам, Минстрой намерен проработать механизм установки более модернизированных ливнеприемников.

Напомним, ранее на юге России в результате ливней были подтоплены более тысячи домов. Особенно пострадали Крым и Краснодарский край, где ущерб был причинен почти 1,8 тысячи домовладений. Кроме того, несколько человек погибли в Сочи, Туапсинском районе и Горячем Ключе.

Сайт kp.ru, что ущерб от наводнений в Крыму составил более 200 миллионов рублей.