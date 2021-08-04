Минстрой рассматривает увеличение размера ливневок в регионах России Фото: Михаил ШУКЛИН

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассматривает вопрос увеличения размера и протяженности ливневых канализаций в регионах, сообщил журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин.

Существующая нормативная база не позволяет устанавливать ливневки диаметра, позволяющего справиться с большим количеством воды, отметил министр. По его словам, Минстрой намерен проработать механизм установки более модернизированных ливнеприемников.

Напомним, ранее на юге России в результате ливней были подтоплены более тысячи домов. Особенно пострадали Крым и Краснодарский край, где ущерб был причинен почти 1,8 тысячи домовладений. Кроме того, несколько человек погибли в Сочи, Туапсинском районе и Горячем Ключе.

Сайт kp.ru, что ущерб от наводнений в Крыму составил более 200 миллионов рублей.