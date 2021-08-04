Исчезающие фото- и видеосообщения появились в WhatsApp Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволит пользователям делиться со своими собеседниками исчезающими фото- и видеосообщения.

Как передает TechCrunch, функция станет доступной до конца текущей недели. Медиафайлы можно будет отправить при помощи режима «однократного просмотра». Получатель сможет открыть видео или фото только один раз, после чего это сообщение будет удалено и отмечено значком «просмотрено».

Отмечается, что новая функция позволит безопасно делиться фотографиями личных документов, в том числе речь может идти о данных паспорта, паролей от Wi-Fi и других конфиденциальных данных, а также личными снимками. Однако при «однократном просмотре» получатель будет иметь возможность сделать скриншот, о чем отправитель исчезающего медиафайла не узнает.

Напомним, с мая в силу вступила новая политика конфиденциальности мессенджера. WhatsApp начал ограничивать функции приложения у тех пользователей, которые отказались принять обновленное пользовательское соглашение. Как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости личных данных.