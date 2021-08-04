Суд признал законным блокировку 12 видео на YouTube по требованию Роскомнадзора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор выиграл суд у компании Google, которая обжаловала требование блокировки доступа к 12 роликам на YouTube с призывами к гражданам, в том числе несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах.

В среду, 4 августа, Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Google, которая просила признать незаконными полученные в январе текущего года уведомления Роскомнадзора о необходимости заблокировать ссылки на некоторые ролики.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», - приводит РИА Новости слова судьи Евгения Ваганова.

Напомним, в конце июля Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей за нарушение законодательства России в области персональных данных. Ранее, в мае, Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал компанию на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Кроме того, корпорацию оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи.