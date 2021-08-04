Минфин РФ купит валюты и золота на 315 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство финансов России закупит иностранную валюту и золото на 315,9 миллиарда рублей. Операции планируется совершить с 6 августа по 6 сентября 2021.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 315,9 миллиарда рублей…ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 14,4 миллиарда», – сказано на сайте Минфина.

В ведомстве ожидают, что дополнительные доходы бюджета, поступаемые от нефтегазовой отрасли, составят в августе этого года 258,8 миллиарда рублей.

Напомним, в начале июля 2021 Минфин завершил исключение доллара США из Фонда национального благосостояния. Таким образом, в «кубышке» появится золото и вырастет доля евро и юаня. Сайт kp.ru разбирался, зачем это нужно России и что будет с валютным курсом.