Глава Приамурья Василий Орлов: «В приоритете - обеспечить местными кадрами различные отрасли экономики региона»

Глава региона Василий Орлов поручил обратить особое внимание на подготовку кадров для строительной отрасли. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область усилит работу по подготовке профессиональных кадров для приоритетных отраслей экономики, сообщил 4 августа глава региона Василий Орлов. На региональном совещании губернатор подчеркнул важность взаимодействия учебных заведений с предприятиями: необходимо выстраивать процесс подготовки будущих кадров с учетом потребностей работодателей.

- Обеспечение местными кадрами различных отраслей экономики, учитывая социальную и экономическую обстановку в регионе – приоритетная задача для нас. Каждый отраслевой руководитель обязан сделать все, чтобы выпускники амурских профессиональных образовательных организаций были востребованы на рынке труда, и, как следствие, трудоустроены. Этот вопрос будет на постоянном моем личном контроле, - отметил Василий Орлов. - Сотрудничайте с работодателями, выясняйте их потребности, подстраивайте наше профессиональное образование под современные требования. Необходимо в очередной раз проработать вопрос проведения демонстрационных экзаменов, вовлечение работодателей в структуру среднего профобразования, а также дополнительные меры поддержки студентов и специалистов.

По словам главы региона, больше всего из-за пандемии в Амурской области пострадала строительная отрасль. И, в первую очередь, это сказалось на рабочей силе. Подготовку кадров для строительства в Приамурье сегодня ведут шесть профессиональных учебных заведений. Кроме того, в регионе работает Центр опережающей подготовки, формирующий компетенции. Ежегодно в области на рынок труда выходят около 600 выпускников по 11 специальностям и 10 профессиям.

- Потребность в кадрах нашей отрасли - порядка 6000 специалистов, - рассказал министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков. - Мы со своей стороны принимаем активное участие в привлечении кадров в строительную сферу. Встречаемся с выпускниками вузов и ссузов области, проводим информационные встречи со студентами и представителями строительных организаций региона.

В этом году, как и в прошлом, учебные заведения увеличили прием по профессиям строительной направленности. Кроме того, в колледжах обновляется материально-техническая база. Для выпускников все шире внедряется демонстрационный экзамен, во время которого они на практике показывают, чему научились во время занятий. В 2021 году было проведено 39 демонстрационных экзаменов для 686 студентов.

Чтобы выпускники трудоустраивались как можно быстрее, необходимо наладить плотное сотрудничество с работодателями. Такие примеры в области уже есть: в рамках производственной практики студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ участвуют в строительстве школы на 1500 мест в Благовещенске.