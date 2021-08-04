В Минобороны Литвы назвали провокацией Белоруссии историю с умершим на границе мигрантом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появившаяся в СМИ информация о скончавшемся мигранте, которого обнаружили у границы с Литвой белорусские пограничники, являются провокацией Минска. Такое заявление в среду, 4 августа, сделал министр обороны балтийский республики Арвидас Анушаускас.

«Мы ожидали подобных провокаций белорусского режима … Сообщения [о смерти мигранта] были подготовлены … Лукашенко приказал опросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Потом сообщили о том, что его обнаружили пограничники», - заявил глава Минобороны Литвы.

Ранее в среду, 4 августа, появилась информация, что пограничники Белоруссии нашли вблизи литовской границы мужчину восточной внешности в тяжелом состоянии. Он скончался во время оказания первой помощи.

Напомним, накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что страны ЕС должны дать отпор миграционной атаке Белоруссии, которая якобы направляет через свою территорию трафик нелегалов. По его словам, Евросоюз должен задействовать все свои дипломатические инструменты и укрепить границу Литвы и Европейского союза с Белоруссией.