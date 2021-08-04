В России в 2021 пресекли более 30 тысяч нарушений при реализации нацпроектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуроры в регионах России пресекли в первом полугодии 30,9 тысячи нарушений при реализации национальных проектов, сообщила прокуратура РФ.

За первое полугодие только по материалам Росинформмониторинга было предотвращено хищение 378,3 миллиона рублей, а федеральный бюджет возвращено 272,3 миллиона. Всего по нарушениям при реализации нацпроектов возбуждено 14 уголовных дел, сказано на сайте ведомства.

В Волгоградской области было заведено дело о картельном сговоре. В результате заказчик отказался подписывать контракт на строительство детского сада с победителем аукциона и перечислил соучастнику сговора 138 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография».

Также в настоящее время в Красноярске рассматривается дело против директора фиктивной фирмы, которой были незаконно перечислены 80 миллионов рублей. Кроме того, сообщается о несвоевременном включении план мероприятий свыше 200 миллионов рублей, направленных на ремонт дорог в Анадыре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате виновные были оштрафованы на 229 миллионов рублей.

В таких регионах, как Башкортостан, Хакасия, Орловская и Саратовская области по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях более 440 млн рублей. Эти средства были направлены на реализацию нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование» и «Экология».