РФПИ: процесс одобрения "Спутник V" в Евросоюзе идет в положительном ключе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс одобрения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств EMA идет в положительном ключе. Такое заявление сделали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ сообщили, что все данные о клинических испытаниях российского препарата были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). «По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале вакцины «Спутник V».

Напомним, ранее в Российском фонде прямых инвестиций ранее сообщили, что ЕМА может разрешить применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза осенью текущего года.

Ранее сайт kp.ru подробно писал о сложностях регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечается, препарат оказалась под огнем западного фармацевтического лобби.