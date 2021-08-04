Биржевая цена на бензин Аи-92 второй день подряд побила исторический рекорд Фото: Евгения ГУСЕВА

Цена на бензин Аи-92 на бирже второй день подряд обновляет исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

На торгах в среду, 4 августа, цена Аи-92 выросла на 0,6%, достигнув 57,95 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал за день на 0,9% – до 59,26 тысячи рублей, дизельное топливо прибавило в цене 0,3% – его цена составляет 51,62 тысячи.

Вместе с тем стоимость сжиженных углеводородных газов на бирже подешевела на 0,1% – 43,35 тысячи рублей за тонну.

Как писал сайт kp.ru, накануне биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ вновь побили рекорды.

Ранее Министерство энергетики РФ предложило кабинету министров запустить процедуру запрета на экспорт бензина в ускоренном порядке.