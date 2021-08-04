Губернатор Миссури помиловал супругов, направивших оружие на протестующих BLM Фото: REUTERS

В США губернатор штата Миссури Майк Парсон помиловал супругов Марка и Патрицию Макклоски, которые в июне прошлого года с оружием в руках вышли защищать свой дом от протестующих из движения Black lives matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»).

Имена Марка и Патрицию Макклоски были включены в список помилованных лиц, опубликованный на сайте губернатора.

Напомним, 28 июня прошлого года супруги направили полуавтоматическую винтовку и пистолет в сторону участников протестов, которые приблизились к их дому, когда двигались в сторону особняка мэра. Манифестанты из движения BLM находились на территории, считающейся частной собственностью и туда вход посторонним был закрыт. Пара заявила, что пыталась защитить свой дом.

Макклоски предъявили обвинения в незаконном применении огнестрельного оружия, за что их могли приговорить к тюремному заключению до четырех лет. Семейная пара признала вину лишь в административном нарушении, и должны выплатить штраф в размере 2 750 долларов. Паре не вернут конфискованное у них огнестрельное оружие, но тюремное заключение им не грозило, поскольку остальные обвинения с них сняли.