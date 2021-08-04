Спецпредставитель президента России допустил введение налога на мясо Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Политика учета углеродного следа в России и других государствах мира в скором времени может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо. Об этом в среду, 4 августа, заявил спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

- Раньше мы думали, что углеродный налог - это далеко. Но налог ввели, и мы задумались. По мере того, как температура на Земле будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников углеродного следа, например, сельского хозяйства и животноводства. То есть через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять налог на мясо, например, - объяснил он.

Дмитрий Песков добавил, что климатическая повестка в скором времени может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в данной области.

Как писал сайт Kp.ru, ранее климатолог Александр Чернокульский предупредил, что из-за изменений климата в ближайшие пять лет температура воздуха в России на 1,5 градуса превысит доиндустриальный уровень.