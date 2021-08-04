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Экономика4 августа 2021 15:16

Спецпредставитель президента России допустил введение налога на мясо

По мнению Дмитрия Пескова, это необходимо для сдерживания изменений климата
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Спецпредставитель президента России допустил введение налога на мясо

Спецпредставитель президента России допустил введение налога на мясо

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Политика учета углеродного следа в России и других государствах мира в скором времени может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо. Об этом в среду, 4 августа, заявил спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

- Раньше мы думали, что углеродный налог - это далеко. Но налог ввели, и мы задумались. По мере того, как температура на Земле будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников углеродного следа, например, сельского хозяйства и животноводства. То есть через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять налог на мясо, например, - объяснил он.

Дмитрий Песков добавил, что климатическая повестка в скором времени может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в данной области.

Как писал сайт Kp.ru, ранее климатолог Александр Чернокульский предупредил, что из-за изменений климата в ближайшие пять лет температура воздуха в России на 1,5 градуса превысит доиндустриальный уровень.