Вирусолог оценил эффективность чернушки посевной в борьбе с коронавирусом

Вирусолог усомнился в эффективности черного тмина в борьбе с ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Говорить об эффективности растения Nigella sativa, известного так же как чернушка посевная или черный тмин, в борьбе с коронавирусной инфекцией пока рано. Врач-вирусолог Георгий Викулов прокомментировал результаты исследования австралийских ученых об эффективности данного растения в борьбе с COVID-19 и призвал более тщательно изучить воздействие чернушки на вирус.

«Я думаю, это пока что предварительные данные. Если будет установлен дозозависимый эффект, возможно, получится даже создать отдельный препарат черного тмина, который может быть использован в комбинации с другими препаратами. Тимохинон — известный компонент, он демонстрировал и обезболивающий, и противовоспалительный эффект, но необходимы соответствующие исследования для того, чтобы говорить, насколько он эффективен (против коронавируса – прим. ред.)», - цитирует Викулова Газета.ru.

Напомним, ранее австралийские ученые заявили, что семена Nigella sativa способны стать новым средством лечения для пациентов с коронавирусной инфекцией. Исследование специалистов показало, что в семенах растения содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции, передает 5-tv.ru.