17 человек погибли из-за удара молнии в лодку на северо-западе Бангладеш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семнадцать человек погибли и еще пятнадцать пострадали при ударе молнии в лодку в области Раджшахи на северо-западе Бангладеш. Об этом сообщил представитель местной администрации Шакиба Аль Раби.

Как пояснил чиновник, все произошло при переправе на реке Падме, когда группа гостей свадебной церемонии пришвартовала свою лодку у берега. «Внезапно в них ударила молния, в результате чего на месте погибли 15 человек, двое других умерли по дороге в больницу», - приводит газета Dhaka Tribune словам представителя администрации.

В 2016 году власти Бангладеш объявили молнии стихийным бедствием, в том году от ее ударов погибли свыше 260 жителей.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в минувший понедельник, 2 августа, в антенную часть Останкинской телебашни попали девять разрядов молний. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), где также уточнили, что прошедшая гроза со шквалистым ветром не повлияла на теле- и радиотрансляцию.