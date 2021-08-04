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Общество4 августа 2021 17:01

Верховный суд РФ разрешил конкурсным управляющим изымать единственное жилье банкрота

Взамен должнику необходимо предоставить более бюджетное жилье
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Верховный суд РФ разрешил конкурсным управляющим изымать единственное жилье банкрота

Верховный суд РФ разрешил конкурсным управляющим изымать единственное жилье банкрота

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд вынес признал законным изъятие у банкрота единственного жилья. Инстанция уточнила, что взамен единственного, но дорогого жилья может быть приобретена более бюджетная недвижимость. Сделать это сможет кредитор или финансовый управляющий.

Отмечается, что вопрос о целесообразности подобных сделок для погашения долговых обязательств должен быть предварительно обсужден на собрании кредиторов.

Напомним, ранее Конституционный суд разрешил судам изымать единственное жилье у должников. Однако отметил, что наложить взыскание на единственное жилье банкрота для погашения долгов можно при соблюдении определенных условий, в том числе должника нельзя оставить без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он проживает. В постановлении также говорилось, что судам необходимо брать во внимание, кроме размера долга, рыночную стоимость имущества, на которое наложено взыскание.