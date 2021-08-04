В 2025 году в Краснодаре откроют первый в регионе IT- парк

Развитие цифровой отрасли и строительство технопарка губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил на встрече с инвестором проекта и учредителем научно-производственного предприятия «МВС» Александром Фоминым.

«Цифровая трансформация – одно из стратегических направлений развития страны. Президент поставил задачу завершить ее к 2030 году, - отметил глава региона. - Резиденты первого IT-парка края смогут внести значимый вклад в достижение этой цели, помочь интегрировать цифровые технологии в различные отрасли жизни. Развитие сферы станет еще одной точкой роста экономики региона. Поэтому со своей стороны мы готовы помогать реализовывать проект. Уже сегодня инвесторы могут воспользоваться различными мерами поддержки, в том числе налоговыми преференциями и льготными займами».

Соглашение о создании первого в регионе IT-парка подписали в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме. Технопарк объединит бизнес-инкубатор и дата-центр IT-проектов, площадку для подготовки молодых специалистов. Его планируют открыть в 2025 году, создав 125 рабочих мест.

«IT-парк станет местом, где прикладная наука сможет найти свою реализацию, - сообщил Александр Фомин. - На базе технопарка мы объединим цифровые ресурсы, создадим условия для поиска прорывных технологий в ключевых сферах. Здесь люди смогут что-то изобрести и сразу реализовать.

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что отрасль IT в крае имеет серьезный потенциал и может стать ключевой точкой роста экономики.

«По итогам 2020 года объем услуг в цифровой сфере составил порядка 101 млрд рублей, объем налоговых поступлений – почти 5,3 млрд рублей. Эти показатели выше, чем наши изначальные прогнозы. Для развития отрасли в регионе приняли закон о господдержке. Краевой Фонд микрофинансирования предоставляет специальный займ IT-компаниям. Создали Ассоциацию цифрового развития, которая объединяет власть, бизнес и ученых. Открытие IT-парка станет новой точкой роста для всей сферы, – резюмировал управленец.

Также на Кубани разрабатывают инвестиционную концепцию региона, одним из направлений которой станет сфера цифровых технологий. Документ представят в начале осени.