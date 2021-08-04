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Общество4 августа 2021 17:30

В КПРФ надеются на исправление «скопинского маньяка»

Зампред ЦК партии порекомендовал Виктору Мохову внимательно прочесть программу КПРФ
Ксения АНУФРИЕВА
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Зампредседателя ЦК Компартии Владимир Кашин

Зампредседателя ЦК Компартии Владимир Кашин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коммунисты надеются на исправление «скопинского маньяка» Виктора Мохова. В этом случае в его поддержке лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова ничего плохого не будет. Об этом сообщил заместитель председателя ЦК Компартии Владимир Кашин.

В СМИ ранее появились фото и видео, на которых Виктор Мохов одет в футболку и кепку с символикой партии. «Скопинский маньяк» выразил поддержку лидеру КПРФ, назвав его «сильным, жестким и справедливым».

- То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, - это факт. Если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это никоим образом негативно не воспринимаем. Если он отсидел срок и стал на путь исправления, то мы, конечно, будем рады, что есть люди, которые долгое время проводят в отдаленных местах, а потом встают на путь истинный, - сказал Владимир Кашин в интервью РИА Новости.

Он также порекомендовал Мохову внимательно прочесть программу КПРФ, в которой в первую очередь говорится о том, что «человек человеку друг и товарищ, а не враг».

Зампред ЦК КПРФ также прокомментировал новость о том, что коммунисты якобы подарили Мохову книгу по пчеловодству «от главы партии». Владимир Кашин отметил, что Геннадий Зюганов действительно много пишет, и получить его книгу легко, однако опроверг данные о том, что книгу Мохову вручил кто-то из окружения лидера партии.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне «скопинского маньяка», который почти четыре года удерживал в подвале и насиловал двух несовершеннолетних девочек, вновь осудили за нарушение наложенных на него административных ограничений.