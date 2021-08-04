Одну из компаний «Роснано» оценили в два миллиарда долларов

Российская госкомпания Роснано несколько лет назад вложила в OCSiAl $60 млн.

Чубайса в нашей стране принято ругать за все. Но некоторые его проекты все-таки были успешными. В среду стало известно, что одна из портфельных компаний «Роснано» - OCSiAl – привлекла $100 млн инвестиций от международных инвесторов и получила оценку в $2 млрд.

Компания выпускает нанотрубки. Их добавляют в различные материалы, чтобы сделать их более прочными, износостойкими и долговечными. Причем российская компания – лидер мирового рынка. Немногочисленные конкуренты занимают лишь 10%.

Российская госкомпания несколько лет назад вложила в OCSiAl $60 млн. А сейчас вернула часть заемных денег и заработала на сделке около $10 млн. Как много раз поясняли в компании, у «Роснано» не было цели получить сверхприбыль. Задача была другой – дать импульс для развития высокотехнологичного бизнеса. Теперь проект может развиваться самостоятельно, а вырученные бюджетные деньги можно вложить в поиск новых потенциальных «единорогов» (так на бирже называют компании с оценкой более миллиарда долларов).

При этом у «Роснано» остался приличный пакет акций компании – около 15%. Сейчас он оценивается в $300 млн.

- ОCSiAl - феномен глобального технологического ландшафта. У их продукции значительный потенциал. Он открывает пути по интеграции в глобальные товарные цепочки. Наш приоритет - полная реализация этого потенциала, - рассказал председатель правления «Роснано» Сергей Куликов.

Напомним, Анатолий Чубайс возглавлял госкомпанию с 2008 по 2020 годы. Он ушел со своего поста в декабре 2020-го и теперь является спецпредставителем президента по устойчивому развитию.