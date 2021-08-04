МИД Эстонии назвал мастерской постановкой видео с задержанием эстонского консула в Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Эстонии назвало видео с задержанием эстонского консула в Санкт-Петербурге «мастерской постановкой», объективно не отражающей работу дипломата.

«Фильм с Мартом Лятте - это мастерская постановка, которая, по понятным причинам, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет картину произошедшего именно так, как этого хочет режиссер», - приводит Postimees комментарий эстонского министерства.

Напомним, накануне Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания консула Эстонии Марта Лятте, объявленного персоной нон грата, при попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера. В ФСБ также сообщили, что дипломат пытался получить сведения о российских планах в Арктике, заведомо понимая, что документы носят закрытый характер.

Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали Марта Лятте, когда тот получал секретные материалы. На следующий день эстонского консула объявили персоной нон-грата. Через несколько дней, 15 июля, МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине Александра Петрова, и вручил ему ноту об ответном объявлении одного из дипломатов России персоной нон грата. В минувший вторник, 3 августа, МИД РФ заявил о высылке сотрудника эстонского посольства в Москве.