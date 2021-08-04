Роскомнадзор заблокировал популярный портал DeviantArt Фото: Иван ВИСЛОВ

Роскомнадзор заблокировал популярный и крупнейший интернет-сервис визуального контента DeviantArt из-за игнорирования требований российского законодательства. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Администрация портала DeviantArt в очередной раз проигнорировала требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. Специалисты Роскомнадзора приняли решение ограничить доступ к данному ресурсы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2019 года ведомство направило администрации DeviantArt 145 требований о необходимости удаления опубликованных на ресурсе запрещенных материалов. В числе таких материалов была детская порнография, суицидиальный и пронаркотический контенты.

Сейчас при попытке зайти на портал появляется надпись «Доступ запрещен» на основании федерального закона об информации.