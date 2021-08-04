В ГИБДД провели профилактическую беседу с блогером, привязавшим девушку к "Бентли" Фото: соцсети

Госавтоинспекция Москвы привлекла к административной ответственности водителя после размещения в интернете видеоролика с привязанной девушкой на крыше автомобиля.

«Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя, который перевозил привязанную к крыше автомобиля девушку», - сообщили в Telegram-канале ГИБДД Москвы.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором 33-летний мужчина на автомобиле «Бентли Континенталь» в районе Пресненской набережной вез на крыше машины привязанную скотчем девушку. В минувший понедельник, 2 августа, ГИБДД Москвы начала проверку по факту видеоролика с привязанной к крыше авто девушкой.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в отношении нарушителя вынесено постановление по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». «С водителем проведена профилактическая беседа о недопущении впредь нарушений Правил дорожного движения», - говорится в опубликованном заявлении.