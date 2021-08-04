Суд подтвердил законность решения о признании ФБК* экстремистской организацией Фото: Андрей МИРЕЙКО

В среду, 4 августа, первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* а также «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ)* и общественное движение «Штабы Навального»*.

«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения», - передает ТАСС постановление судьи.

Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, 9 июня, суд признал ФБК*, а также «Фонд защиты прав граждан»* и общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими, приняв решение об ликвидации и запрете их на российской территории.

* Общественное движение «Штабы Навального», Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагентов.