Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 5 августа 2021 года

Певица MaкSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) вышла из комы, но еще остается в больнице под наблюдение докторов. Сейчас исполнительнице хитов «Трудный возраст» и «Нежность» стало получше. Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 5 августа 2021 года.

После почти двух месяцев лечения врачам удалось сделать все необходимое для восстановления организма звезды. Несмотря на то, что Марина еще находится в реанимации, она уже может сама дышать и даже передвигается на инвалидной коляске. Учитывая время проведенное в медикаментозной коме и состояние ее легких, артистка пока не снимает кислородную маску.

Многотысячные поклонники певицы, которые с июня 2021 года переживали и заваливали соцсети МакSим комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления, продолжают поддерживать исполнительницу. Они радостно восприняли заявление от помощницы певицы Маргариты Соколовой. Накануне она рассказала, что Марина находится в прекрасном расположении духа и даже шутит. Соколова призналась, что ей удалось пообщаться с Мариной по видеосвязи через лечащего врача. Еще одна хорошая новость – у звезды нет проблем с памятью от препаратов после долгого пребывания в больнице.

Тем временем, врачи ознакомились с результатами КТ головного мозга певицы. По словам заслуженного врача РФ Юрия Серебрянского, предварительно, у любимицы публики есть некоторые проблемы воспалительного происхождения.

- Грубых структурных изменений в головном мозге нет, но энцефалограмму нужно сделать, -- рассказал Лайфу собеседник.

Как писал сайт kp.ru, работу докторов и медперсонала, которые боролись за жизнь певицы, оценил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он признался, что восхищен трудом своих коллег.