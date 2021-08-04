Пушков: Байден встречался с Путиным, чтобы конфронтация между Россией и США не обострилась

Алексей Пушков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден встречался с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве для того, чтобы сделать процесс конфронтации между США и Россией управляемым, а вовсе не для того, чтобы улучшить эти отношения. Такое мнение высказал член совета Федерации Алексей Пушков.

«Байден встречался с Путиным в Женеве не для нормализации отношений, а для контроля над конфронтацией, чтобы она не обострилась до степени, когда станет угрожать безопасности США», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Пушков, именно поэтому США пошли на обсуждение стратегической стабильности в рамках консультаций экспертов. По его словам, когда американский лидер говорил о том, что «перезагрузка» отношений с Москвой невозможна, он не лукавит. «США на нее не настроены», - подчеркнул он, добавив, что все шаги американской администрации после встречи двух лидеров в Женеве лишь подтверждают это.

«Все, что делают США во внешней политике, всегда продиктовано необходимостью и никогда - доброй волей. Рассчитывать на нее, связывать с ней какие-либо надежды - огромное заблуждение или самообман», - заключил политик.