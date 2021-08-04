Протасевич заявил о непричастности Тихановской к попытке госпереворота в Белоруссии. Фото: кадр из видео

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что государственный переворот в Белоруссии планировали не сторонники бывшего кандидата на пост президента республики Светланы Тихановской. Об этом он сказал в среду, 4 августа, в интервью на YouTube-канале литовского политика Альгирдаса Палецкиса.

- Я знал лично многих людей, которые говорили о попытке насильственного переворота. Представители штаба Тихановской были проинформированы, но не принимали участия в подготовке этого переворота. Светлана Тихановская испугалась, услышав такие предложения. Она сказала, что делать какие-либо выводы и какие-либо шаги на данном этапе точно не стоит, - заявил Роман Протасевич.

Создатель Nexta утверждает, что его слова о непричастности штаба Тихановской к попытке госпереворота может подтвердить советник экс-кандидата в президенты Александр Добровольский.

На вопрос Палецкиса о том, участвовали или знали о попытке переворота в Белоруссии представители Литвы, Протасевич ответил, что ему тяжело об этом судить, поскольку у него не было прямых контактов с ними.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair с Протасевичем на борту экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. При проверке документов основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta задержали. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков.

В конце июня Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и, по сообщению СК Белоруссии, в настоящее время дает последовательные признательные показания.